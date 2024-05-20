Два украинских беспилотника сбили ночью под Курском | 360°

20 мая 2024, 07:28
Два украинских беспилотника сбили ночью под Курском
Российские силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Ночью два украинских БПЛА самолетного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — написал он.
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В ночь на понедельник, 20 мая, в Курской области объявляли опасность атаки беспилотников. Силы и средства ПВО в регионе приводили в готовность для отражения возможного удара. Смирнов призвал местных жителей быть бдительными.
Под утро он сообщил об отбое опасности атаки дронов.
Информацию о сбитых беспилотниках подтвердили в Минобороны. По данным ведомства, также ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили пять украинских дронов над территорией Белгородской области.
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ПВО
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