Российские ПВО ночью уничтожили семь дронов | 360°

Спецоперация 20 мая 2024, 07:23 Российские ПВО ночью уничтожили семь дронов Минобороны: силы ПВО сбили 2 БПЛА в Курской области и 5 дронов в Белгородской РИА «Новости»

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Ночью в России остановили атаку украинских беспилотников. Силы ПВО сбили семь дронов в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа», — заявила пресс-служба.

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Из семи дронов пять сбили и перехватили в Белгородской области. Еще два беспилотника ликвидировали в Курской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что два дрона нейтрализовали над Обоянским районом. Около трех часов ночи в регионе объявляли об опасности ударов БПЛА, в это же время аналогичный режим вводили в Белгороде и Белгородском районе. МЧС Белгородской области сообщило о его отмене около пяти часов утра.

Вечером 19 мая российские ПВО сбили в Белгородской области снаряд РСЗО «Ольха». В приграничье засекли три беспилотника самолетного типа.