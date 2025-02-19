Украинские боевики атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани

В Самарской области украинские боевики атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, на территории предприятия ведут работу оперативные и экстренные службы.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Вечером 18 февраля, дежурные средства ПВО за один час уничтожили над территорией Брянской области и республики Крым 21 БПЛА.

Ранее из-за атаки украинского дрона нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума получила серьезные повреждения. На ее восстановление может уйти до двух месяцев. Российский президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров предложил иностранным акционерам КТК помочь с ремонтом станции, несмотря на санкции.