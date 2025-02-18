Путин предложил иностранным акционерам КТК помочь с ремонтом станции после атаки ВСУ

Российский президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров прокомментировал атаку украинских беспилотников на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

О последствиях атаки БПЛА ВСУ на станцию КТК доложил главе государства вице-премьер Александр Новак. Чиновник указал, что более 65 процентов проходящей через трубопровод нефти принадлежит западным корпорациям.

Работа по восстановлению объекта, добавил Новак, предстоит объемная — на КТК стоит американское и европейское оборудование. До ее завершения станция снизит уровень прокачки нефти.

Глава государства поинтересовался, участвуют ли представители западных компаний в оценке ущерба от атаки украинских войск. Новак дал утвердительный ответ.

«Но если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования. Сами себе же делают», — отреагировал Владимир Путин.

Президент России также попросил оказать необходимое содействие в ремонте станции со стороны российского правительства.

Украина совершила массированную атаку беспилотниками по объектам в Краснодарском крае в ночь на 17 февраля. Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» получила серьезные повреждения.

Ремонт станции может занять до двух месяцев. На это время объемы прокачки нефти из Казахстана снизятся примерно на 30 процентов. Станцию временно вывели из эксплуатации.

«Кропоткинская» — крупнейшая станция КТК на российской территории. Сам консорциум представляет собой международную нефтетранспортную компанию, которая объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.