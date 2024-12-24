Украинские боевики атаковали Мелитополь шестью БПЛА

Украинские военные атаковали с помощью шести дронов самолетного типа город Мелитополь. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали пять из них, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Этой ночью противник совершил попытку атаковать административный центр Запорожской области город Мелитополь реактивными БПЛА самолетного типа», — отметил он.

По его словам, пять беспилотников сбили на подлете к городу. Из-за осколков одного дрона получила повреждения кровля здания Центрального рынка. Балицкий добавил, что в результате ЧП никто не пострадал.

В ночь на 24 декабря российские системы ПВО уничтожили и подавили четыре дрона над Ростовской и Воронежской областями. Атаку беспилотников также отразили вечером 23 декабря в Миллеровском и Тарасовском районах. Целью удара БПЛА мог быть военный аэродром Мюллерово.