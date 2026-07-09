Украинские боевики атаковали Белгородскую область 75 раз за сутки
ВСУ за последние сутки атаковали Белгородскую область 75 раз, один мирный житель погиб, 22 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в «Максе» врио губернатора Александр Шуваев.
Украинские боевики ударили по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Средства ПВО отразили налет 99 беспилотников.
Шуваев добавил, что в регионе зафиксировали три артиллерийских обстрела.
«В результате вражеской атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородском округе. К сожалению, стало известно, что вчера в больнице скончался мужчина, который получил ранения 1 июля в Валуйском округе», — отметил врио губернатора.
Ночью системы противовоздушной обороны уничтожили над регионами 73 украинских беспилотника. Атакам подверглись Московский регион, Краснодарский край, Крым и над акватория Азовского моря и девять областей.