Украинские беспилотники убили четырех человек при атаке в Смоленской области

Mash: при атаке дронов на предприятие в Смоленской области погибли 4 человека

Как минимум четыре человека погибли в результате атаки украинских дронов на одно из предприятий по производству удобрений в Смоленской области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По информации источника, ЧП произошло в Дорогобужском районе в 06:00. По предварительным данным, среди погибших — трое спасателей, еще четверых доставили с тяжелыми травмами в больницу. На заводе продолжают тушить пожар. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Минобороны России утром 25 февраля рапортовало об уничтожении 69 беспилотников над регионами России, в том числе 14 — над Смоленской областью.

Днем ранее в населенном пункте Белая Березка Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадали мужчина и женщина. Оператор направил беспилотник прямо на их автомобиль в движении, пострадавших оперативно госпитализировали.