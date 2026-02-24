Мужчину и женщину ранило при ударе дрона ВСУ по авто в Брянской области

Мужчина и женщина пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в поселке Белая Березка Трубчевского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале .

Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. Машина получила повреждения. На месте работают оперативные службы.

Также ВСУ нанесли удары дронами по объектам энергетики в Климовском и Погарском районах. Повреждены трансформаторы и линии электропередачи. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

«Очередные подлые атаки украинских нацистов по нашему приграничью. Киевский режим продолжает наносить намеренные удары по объектам энергетики региона», — написал Богомаз.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 79 дронов над Россией. Наиболее массовая атака пришлась на Белгородскую область — там уничтожили 21 беспилотник.