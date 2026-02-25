Силы ПВО за ночь уничтожили почти 70 дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 24 БПЛА сбили над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской.

Также по три дрона ликвидировали над Орловской и Тульской областями, а также над акваторией Черного моря. По одному беспилотнику уничтожили над Московским регионом, Белгородской, Калужской и Курской областями.

Днем ранее женщина и мужчина пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль поселке Белая Березка Брянской области. Глава региона Александр Богомаз отмечал, что их доставили в больницу.

Также беспилотники боевиков повредили в области линии электропередач и трансформаторы в Погарском и Климовском районах.