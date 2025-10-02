Украинские беспилотники атаковали Сочи, слышны взрывы

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Сочи. Местные жители сообщили о взрывах в небе над городом, написал Telegram-канал Shot .

Очевидцы сообщили о работе ПВО в небе над акваторией Черного моря и над городом. В Сочи включили сирену опасности БПЛА.

Ранее в местных официальных пабликах объявили беспилотную опасность и рекомендовали не подходить к окнам, по возможности, спрятаться в укрытии.

По сообщению Министерства обороны, в период с 21:30 до 23:00 дежурные системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем, и один над территорией Республики Крым.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика из-за угрозы атаки беспилотников.

В это время в Сочи проходит заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», на котором выступил президент России Владимир Путин. В своей речи глава государства затронул многие вопросы, в том числе конфликт на Украине.