В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения после выступления Путина

В Сочи и Гелелджике ввели временные ограничения полетов

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Кроме того, мэр Сочи Андрей Прошунин объявил на территории города угрозу атаки беспилотников. Он посоветовал жителям найти подходящее укрытие и дождаться окончания сигнала опасности.

В социальных сетях местные жители сообщили, что в городе звучат сирены.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходило ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Сегодня, 2 октября, в рамках форума выступал президент России Владимир Путин.

Выступление российского лидера продолжалось около четырех часов и закончилось в 22:15.

Во время своего выступления Путин охватил множество тем. Так, он назвал украинскую трагедию болью и для украинцев, и для русских.