В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения после выступления Путина
В Сочи и Гелелджике ввели временные ограничения полетов
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Кроме того, мэр Сочи Андрей Прошунин объявил на территории города угрозу атаки беспилотников. Он посоветовал жителям найти подходящее укрытие и дождаться окончания сигнала опасности.
В социальных сетях местные жители сообщили, что в городе звучат сирены.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходило ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Сегодня, 2 октября, в рамках форума выступал президент России Владимир Путин.
Выступление российского лидера продолжалось около четырех часов и закончилось в 22:15.
Во время своего выступления Путин охватил множество тем. Так, он назвал украинскую трагедию болью и для украинцев, и для русских.