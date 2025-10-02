Выступление Путина на заседании клуба «Валдай» продлилось почти четыре часа
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ХХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» продлилось почти четыре часа. Темой заседания стал полицентричный мир.
Подобные встречи проводятся регулярно с 2004 года. Российский лидер обычно сначала выступает с программной речью, а затем проводит дискуссию с экспертами.
За 3 часа 52 минуты президент затронул самые разные темы: от международной повестки и отношений с Западом — до ситуации на фронте и вопросов экономики.
Например, Путин объяснил, для чего нужно повышение НДС.
Также президент подробно рассказал о встрече с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Но не раскрыл автора идеи этих переговоров лидеров двух государств.