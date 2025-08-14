Украина приняла только двух из тысячи военнопленных, от которых ранее отказывалась. Об этом сообщил в Telegram-канале помощник президента, глава переговорной группы со стороны России Владимир Мединский.

«Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали», — саркастически заметил он.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле 84 на 84. Министерство обороны поблагодарило ОАЭ за посредничество. Сейчас освобожденные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь.

Одного из украинских отказников хочет спасти жительница Белгорода, узнавшая в нем родного дядю. Она утверждает, что на родине 56-летнему мужчине грозит смертельная опасность.