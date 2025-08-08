Россиянка узнала дядю среди пленных отказников ВСУ и решила спасти его от обмена

Жительница Белгорода Алеся узнала родного дядю на фотографиях пленных, которых ВСУ отказались забирать, и решила спасти его от обмена на Украину. Свою историю она рассказала телеканалу RT .

Пленный, о котором идет речь — 56-летний Виталий Спасский — брат матери Алеси, но до 14 лет она называла его папой.

В 2000-х женщина вместе с матерью переехала из Днепропетровской области в Россию. После раздела жилья у Спасского осталась обида. Родственники долгое время не общались.

Контакты возобновились только спустя 10 лет, когда мать Алеси тяжело заболела и впоследствии умерла. Спасский сохранял связь с племянницей и после начала СВО.

В 2023 году мужчина попал на передовую — по собственному признанию, его мобилизовали силой. По словам племянницы, ему угрожает опасность в родном городе и от властей, и от недружелюбно настроенных к нему местных жителей.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах заявил, что все больше украинских пленных стали просить политического убежища в России.