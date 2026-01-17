Украинская разведка предупредила о масштабной атаке на подстанции

ГУР Украины: после новых ударов украинцы останутся полностью без света и тепла

Российская армия запланировала атаку на подстанции передачи электроэнергии, после которой вся Украина может остаться без света и тепла. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, Вооруженные силы России планируют атаковать с воздуха стратегические объекты энергосистемы, а именно обеспечивающие работу АЭС подстанции. Это чревато прекращением генерации электричества.

«Путем уничтожения или выведения из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла», — заявили представители управления.

Для этой операции российские силы, по информации ГУР Украины, изучили 10 объектов критической инфраструктуры в девяти областях. Когда именно может произойти атака, разведка не уточнила.

Ранее первый вице-премьер Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема Украины уже потеряла тысячи мегаватт генерации. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции.