Сотни тысяч человек без света и тепла. Зеленский рассказал о ситуации в Харькове

Зеленский: в Харькове около 400 тысяч человек остались без света и тепла

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Харькове около 400 тысяч человек остались без электричества и отопления. Об этом он заявил в телеграм‑канале .

Зеленский подчеркнул, что такая ситуация стала следствием очередной атаки по объектам энергосистемы.

Он также рассказал, что обсудил сложившееся положение с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, проинформировав его о потребностях Украины в усилении и модернизации системы противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов и городов от новых ударов.

«Российские удары во время такой холодной зимы создают нам серьезные вызовы», — заявил президент.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении крупного объекта критической энергетической инфраструктуры и создании круглосуточного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Масштаб проблемы впервые озвучили на уровне главы государства.