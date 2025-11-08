Украинская атака оставила без света некоторые улицы Белгорода

Гладков: более 20 тысяч жителей Белгородской области остались без света

Военные отбили атаку на Белгород. Мирные жители не пострадали, но загорелись гаражи и начались перебои в электроснабжении. Без света остались 20 тысяч человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, пострадавших нет», — сказал он.

Проблемы с электричеством возникли также в поселке Дубовое в Белгородском районе. По оценкам Гладкова, в общей сложности обесточены дома более 20 тысяч жителей.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать ТЭЦ в Вологодской и Курской областях. В Волгоградской области пропал свет в районе подстанции ЛЭП «Балашовская».