ВСУ пытались атаковать подстанцию и ТЭЦ в двух российских регионах
Филимонов: ВСУ атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области
Украинские беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, отключений электроэнергии в регионе нет, масштаб повреждений уточняется. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Георгий Филимонов.
По его словам, всего по подстанции прилетели три дрона.
Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — написал Филимонов.
По предварительным данным, обошлось без жертв, добавил губернатор. На месте работают экстренные службы.
Также ВСУ попытались нанести удар по ТЭЦ в Курске, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Попытка врага оказалась тщетной. Объект работает в штатном режиме, перебоев с подачей тепла нет, инфраструктура не нарушена. На месте работают оперативные службы, по моему поручению выехал министр ЖКХ и ТЭК», — отметил он.
Ранее стало известно, что часть жителей Волгоградской области остались без света из-за налета БПЛА.