ВСУ пытались атаковать подстанцию и ТЭЦ в двух российских регионах

Украинские беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, отключений электроэнергии в регионе нет, масштаб повреждений уточняется. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, всего по подстанции прилетели три дрона.

Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — написал Филимонов.

По предварительным данным, обошлось без жертв, добавил губернатор. На месте работают экстренные службы.

Также ВСУ попытались нанести удар по ТЭЦ в Курске, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.