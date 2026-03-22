Украинские боевики понесли серьезные потери при попытке форсировать реку Северский Донец около села Графское в Донецкой Народной Республике Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания рассказал, что командование ВСУ перебросило из Славянска к Северскому Донцу солдат 129-й отдельной бригады территориальной обороны. По его словам, практически вся рота пропала без вести. Это произошло после попытки перейти реку.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили по объекту в пригороде Запорожья, который использовался ВСУ. Прилет зарегистрировали утром в районе населенного пункта Балабино.

Лебедев уточнил, что российские войска атаковали территорию бывшей военной части, которую снова начали использовать в последние годы. К месту удара прибыло множество машин скорой помощи, военные и вертолеты. Подпольщик предположил, что некоторых раненых эвакуировали по воздуху.