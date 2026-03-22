Подполье сообщило об ударе по воинской части ВСУ в пригороде Запорожья

В пригороде Запорожья нанесли удар по объекту, который, по имеющимся данным, используется Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, около 05:26 зафиксировали «хороший прилет» в районе населенного пункта Балабино. Речь идет о территории бывшей воинской части, которую, как утверждает Лебедев, вновь начали использовать в последние годы.

После удара, по словам источников, к месту направились многочисленные машины скорой помощи — заметили не менее 12 автомобилей, часть из них военные. Также фиксировали движение нескольких вертолетов, что может указывать на эвакуацию.

В начале февраля Сергей Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по авиабазе Васильков в Киевской области. По его данным, там уничтожили как минимум два самолета, поразили пункт подготовки летчиков и вывели из строя ЗРК Patriot.