Один из детсадов в Часовом Яре играл роль лагеря для иностранных наемников. Однако украинская администрация выдавала удары по нему за атаки на образовательное учреждение, рассказал РИА «Новости» беженец Павел Морковин.

Здание, по его словам, использовалось не по назначению. Говорившие по-английски наемники обжили первый этаж и овощной подвал. Зная об этом, российские войска наносили удары. Морковин рассказал, как однажды на его глазах очередную атаку пытались выдать за налет на действующий детсад.

«Приезжала городская администрация, и я видел, как они снимали красивое кино. Приходил оператор с камерой, женщина, я не смотрел, какой канал, и я слышал, как она рассказывала, что российские наемники ударили по детскому учреждению», — сказал мужчина.

Российские войска закрепились на значительной территории Часова Яра. Замкомандира 88-й РДБр «Эспаньола» Роман Худяков сообщил о регулярном уничтожении покидающих укрытия боевиков.