Российские военные продолжают успешно освобождать территории в зоне спецоперации. Активные бои сейчас идут в Часовом Яре, которые переместились в сам город. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал замкомандира 88-й РДБр «Эспаньола» Роман Худяков с позывным Розарио Агро.

«Зона ответственности „Эспаньолы“ — это микрорайон Северный Часова Яра. Там ведутся до сих пор бои. Буквально сегодня мне разведка докладывала, что вчера было уничтожено как минимум около шести или семи противников», — рассказал он.

Худяков пояснил, что украинские боевики «выходят из своих нор», а российские бойцы их уничтожают и добивают. Он подчеркнул, что военные РФ продолжают двигаться и освобождать город.

Он также отметил, что в Часовом Яре сегодня была отличная погода. Бойцы «Эспаньолы» подняли в воздух беспилотники.

«В воздухе очень много наших „Мавиков“. Также наши ФПВшки летают. Погода потрясающая и поражаем врага. Сегодня было уничтожено как минимум около четырех еще дополнительно целей», — уточнил замкомандира.

Худяков пояснил, что речь о доме, где проводилась ротация ВСУ. Он расположен рядом с Часовым Яром. Кроме того, российские бойцы уничтожили два укрепрайона, где находились ФПВшники.

Ранее Худяков заявил, что бойцы ВС РФ не верят в искренность намерений президента США Дональда Трампа остановить украинский конфликт, так как американцы зарабатывают на нем.