Россия предупредила Киев о серьезном ответе на удар по Смоленской атомной электростанции. Об этом сообщили в Telegram-канал «Два майора».

«Тупоголовым украинцам пора уже показать, что, бывает, и в обратку летит. <…> По другому хохлы и их хозяева не понимают», — отметили в сообщении.

Автор канала добавил, что атака ВСУ не повлияла на работу станции, однако в будущем в ее сторону могут снова прилететь дроны.

В этой связи он напомнил о двух украинских АЭС, находящихся недалеко от границ Евросоюза.

В последнее время участились атаки ВСУ на атомные электростанции в российских регионах.

В пятницу, 12 сентября, украинский беспилотник атаковал здание действующего энергоблока № 3 Смоленской АЭС.

До этого произошел обстрел Запорожской АЭС. Удар зафиксировали по корпусу Г, в котором находится тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.