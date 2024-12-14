Потеря контроля над городом Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике существенно повлияет на возможности киевского режима в создании оружия. Об этом сообщило издание Spectator .

«Когда Покровск падет, на Украине производство стали сократится вдвое. Это очень серьезно скажется на способности производить оружие», — отметили журналисты.

Авторы статьи добавили, что в настоящее время судьба Красноармейска оказалась «на волоске», а вероятность прекращения огня по нынешней линии боевого соприкосновения маловероятна.

Ранее стало известно, что в Красноармейске идет добыча редкой марки угля, который необходим для главных металлургических концернов Украины. В 2023 году около 90% этого энергоресурса извлекли из шахты в поселке Удачное, расположенной рядом с Красноармейском.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для ВСУ Красноармейское направление является одним из самых тяжелых.