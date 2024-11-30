Украина не может позволить себе потерять Красноармейск (украинское название — Покровск), поскольку это будет означать критический удар по всей экономике. Рядом с городом расположена шахта, от которой зависит металлургическая отрасль страны, сообщило New Voice (NV).

Без доступа к редкому углю Украине придется перейти к его импорту. Производство на одном из крупнейших заводов страны может сократиться вдвое. Еще сильнее пострадают работающие с чугуном предприятия.

«Это будет критический удар по всей экономике государства», — приводит NV комментарий одного из представителей металлургии Украины.

Как пояснило издание, на этом предприятии идет добыча редкого угля определенной марки. Он необходим для главных металлургических концернов Украины. Только в прошлом году 90 процентов этого энергоресурса поставили именно из шахты в поселке Удачное, расположенной в непосредственной близости от Красноармейска.

Ранее Зеленский называл Красноармейское направление одним из самых тяжелых для ВСУ. С аналогичным заявлением выступал и украинский генеральный штаб.