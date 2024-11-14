Украине предрекли судьбу послевоенной Германии

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер назвала возможные уступки России со стороны Дональда Трампа в рамках переговоров по украинскому конфликту. Об этом сообщил Financial Times .

По ее мнению, главная цель переговоров — избежать полного поражения для любой из сторон.

Первая уступка коснется условий прекращения огня, при которой можно было бы опереться на опыт послевоенной Германии. Она напомнила, что территориальная целостность страны была сохранена, несмотря на разделение на Восточную и Западную Германии.

Вторая уступка коснется вопроса о вступлении Украины в НАТО. Геттемюллер заявила, что его не стоит откладывать на неопределенный срок, но процесс может занять длительное время. Момент настанет, когда Украина выполнит все необходимые условия.

Третья уступка затрагивает возобновление переговоров между Россией и США по контролю над ядерными вооружениями и поддержанию стратегической стабильности.

Ранее член палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник, изменила свою позицию по связанным с Украиной вопросам. Теперь она будет действовать по данному вопросу, исходя из позиции избранного президента Дональда Трампа.