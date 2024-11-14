Кандидат в постпреды США при ООН отказалась от своей позиции по Украине

Член палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник, выдвинутая кандидатом в постпреды страны при ООН Дональдом Трампом, изменила свою позицию по связанным с Украиной вопросам. Об этом сообщил телеканал CNN .

Конгрессвумен перестала делать заявления о необходимости увеличения поддержки ВСУ и важности вступления Украины в Североатлантический альянс. По данным телеканала, она стала полностью поддерживать политику избранного президента по «установлению мира через силу» и планирует в дальнейшем следовать его указаниям.

Стефаник поменяла позицию, когда республиканцы усомнились в том, что Белому дому нужно продолжать оказывать масштабную поддержку украинским властям. По информации телеканала, конгрессвумен стала доказывать новую точку зрения и делом: в апреле она отдала свой голос против пакета помощи Украине в 60 миллиардов долларов.

Ранее политолог Юрий Светов обратил внимание, что Трамп мало интересуется Украиной, но уделяет большое внимание Ирану и Китаю. Об этом свидетельствуют новые назначения в будущей администрации США, объяснил он.