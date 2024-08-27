Дэвис: Украина может потерять часть территорий, если не уйдет из Курской области

Продолжение операции в Курской области может обернуться для Украины потерей части территорий из-за продвижения российских войск. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис предупредил об этом в соцсети X .

Россия, по его оценкам, сумела дать отпор и сдержать диверсантов Вооруженных сил Украины в Курской области. Дэвис заявил, что украинской армии осталось удерживать взятые территории, привлекая дополнительные силы, либо отступить.

«Им следует сделать последнее, но я боюсь, что они сделают первое, таким образом теряя людей и территорию как на севере, так и на востоке. Это имеет зловещие последствия для общих военных усилий Украины», — сказал американец.

Минобороны России сообщило, что с 6 августа ВСУ потеряли в Курской области более 6,6 тысячи бойцов. Только за последние сутки российские подразделения ликвидировали в приграничье до 400 боевиков, сообщил RT.