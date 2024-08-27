Бойцов в Курской области сравнили с защитниками Брестской крепости

Военкор Коц: российские бойцы повторили подвиг Брестской крепости в приграничье

Фото: РИА «Новости»

Бойцы Вооруженных силы России, отражая атаку противника в Курской области, повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости. Об этом в интервью kp.ru заявил военный корреспондент Александр Коц.

Журналист сравнил действия советских солдат во время Великой Отечественной войны и российских бойцов, которые сдерживали ВСУ, превратив местную колонию в укрепленный район.

Речь идет о населенном пункте Малая Локня, где солдаты 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса сражались с превосходящими силами противника, пояснил Коц, добавив, что ВСУ не смогли расширить плацдарм.

«Держались в буквальном смысле до последнего патрона, пока танки не начали бить по ним прямой наводкой», — отметил силу духа российских солдат Коц.

Сами бойцы, с которыми беседовал военкор, рассказали, что смогли продержаться благодаря внутреннему стержню и авторитету командира батальона. Когда у них закончились дроны, они продолжали оборону исключительно с помощью автоматов.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы подразделений группировки войск «Север» отбили 11 атак ВСУ в Курской области.

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