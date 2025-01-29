ВСУ подорвали крупнейшую шахту в Красноармейске

ВСУ подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровск — украинское название), которая еще оставалась под их контролем. Об этом РИА «Новости» рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По словам Гагина, эта шахта относится к компании «Метаинвест», принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову*. Он и приказал ее взорвать, чтобы она России не досталась.

Эксперт добавил, что это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине. При этом пока неизвестен масштаб разрушений.

«Причем эта шахта добывала уголь не только для металлургической промышленности самой Украины, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», — заявил он.

Гагин добавил, что украинские боевики оправдали свои действия тем, что российские войска якобы могли использовать стволы шахты и подземные коммуникации для дальнейшего наступления.

По его словам, после освобождения этой территории полностью российские специалисты проведут дефектовку шахты. Тогда будет известно, можно ли ее восстановить и использовать.

Остановку работы шахты уже подтвердили в компании «Метаинвест».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные перерезают пути снабжения ВСУ в Красноармейске.

*признан в РФ членом экстремистского объединения