Последствия решений командования ВСУ о переброске части войск в Курскую область безвозвратно изменят ход конфликта не в пользу Украины. Об этом на своей странице в социальной сети X написал американский журналист Чей Боуз.

Так он прокомментировал статью «Би-би-си» под заголовком «Украина надеется, что ее вторжение в Россию изменит исход войны».

«На этот раз я действительно согласен с новостной рассылкой. Курск изменит ход войны, лишив Украину критически важных резервов и усилив неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление России ускорилось», — написал Боуз.

О том, что украинские войска потеряли большое количество бронетехники на территории Курской области, сообщил в своей статье обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. Он пояснил, что российские военные в два раза быстрее уничтожают украинские танки и боевые машины пехоты, чем в зоне проведения специальной военной операции.

Экс добавил, что если все бои продолжатся в таком виде дальше, то украинским боевикам не останется ничего, кроме как покинуть территорию России.

В пресс-службе министерства обороны уточнили, что с начала боевых действий в Курской области военные уничтожили 50 танков, 45 бронетранспортеров, 256 боевых бронированных машин и других видов техники. В ведомстве добавили, что это без учета уничтоженных складов и вооружений в Сумской области, откуда боевики ведут стрельбу по территории российского региона.