«В два раза быстрее». Положение ВСУ под Курском вызвало тревогу в США

Forbes: ВСУ теряют в боях в Курской области много ценной бронетехники

Фото: РИА «Новости»

В боях в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли и продолжают терять много военной техники. Об этом обозреватель Дэвид Экс написал в статье для Forbes.

«Особенно остро украинцы ощущают потери гусеничных боевых бронемашин и колесных транспортеров. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно», — отметил он.

Журналист указал, что в ходе продвижения ВСУ их технику обстреливают российские беспилотники. А также ВС России устраивают частые артобстрелы и засады.

Экс предположил, что украинские военные потеряют еще больше единиц бронемашин в ходе боевых действий под Курском.

Подразделения ВСУ предприняли попытку захватить территории в Курской области 6 августа. Продвижение противника успешно предотвратили. По данным Минобороны, за время боевых действий в регионе потери Украины составили до 3460 человек.

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