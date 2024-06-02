Украине предрекли наступление «разведывательного голода»

ВСУ столкнутся со «структурными ограничениями» после «разрешения» Запада бить его оружием вглубь территории России. В частности, украинской армии может не хватать разведданных, рассказали аналитики и военные эксперты изданию Business Insider.

Эксперты утверждают, что решение приняли с опозданием на пару лет, когда ВСУ уже столкнулись с дефицитом живой силы и снарядов. Кроме того, по их мнению, поддержки западной разведки не хватит для обнаружения целей за пределами линии боестолкновения. В материале отмечается, что на Украине уже жалуются на то, что США и Евросоюз предоставляют ВСУ недостаточно разведывательных данных, но пока непонятно, можно ли рассчитывать на какие-то перемены в этой сфере.

«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она (Украина — прим. ред.) сейчас сталкивается», — процитировало издание профессора российской и восточноевропейской политики в Свободном университете Берлина Александра Либмана.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по России американским оружием.