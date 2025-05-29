«Вывозят детей насильно». Украина готовит Красноармейск к уличным боям

Украинские власти готовят Красноармейск (украинское название — Покровск) к уличным боям. Солдаты ВСУ выстроили линию обороны, вывезли из города органы власти, важные документы и детей. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам», — поделился глава региона.

Пушилин отметил, что город во многом подготовлен, выстроена линия обороны.

Красноармейск — это важнейший транспортный узел ВСУ, за город продолжаются ожесточенные бои.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска перерезают ВСУ всю логистику, продолжая успешное наступление на территории ДНР. На Красноармейском направлении противник все еще сопротивляется, но бойцы ВС РФ продолжают продвигаться.