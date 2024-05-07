Украине пообещали достойный ответ на любые атаки по России | 360°

Эксклюзив 07 мая 2024, 15:56 Украине пообещали достойный ответ на любые атаки по России Политолог Михайлов: Россия достойно ответит на любые атаки Украины РИА «Новости»

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Российские военные сумеют достойно ответить на любую попытку атаки со стороны украинских боевиков. На это в беседе с 360.ru указал политолог Евгений Михайлов.

Таким образом он отреагировал на сообщение в СМИ, что ВСУ готовили атаку 50 дронами и десятками дальнобойных ракет утром во вторник, 7 мая.

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«Сейчас уже говорят о том, что [атака] будет с 8 на 9 мая. Но любое официальное заявление означает раскрытие планов и более тщательную подготовку нашей ПВО. В целом 50 дронов — большая сила, чтобы отвлечь внимание ПВО. Но уверен, что Россия отразит атаку и ответит так, что украинская экономика впадет в шоковое состояние», — сказал политолог.

Михайлов напомнил, что на Западе кричали об истощении запасов ракет у России, однако ситуация прямо противоположенная.

«Вряд ли ресурс ПВО окажется израсходован, этих запасов на Западе не знает никто. Неслучайно появились заявления в западных СМИ, дескать, Крымский мост не предоставляет интереса для ВСУ. Но Зеленский — нелегитимный президент и способен решиться на любой удар, чтобы сохранить свою жизнь, помимо власти», — добавил он.

Во вторник стало известно, что порядка 500 украинских дронов перехватили над тремя городами в ДНР за неделю.