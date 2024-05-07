Почти 500 украинских дронов перехватили над тремя городами в ДНР за неделю | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 09:56 Почти 500 украинских дронов перехватили над тремя городами в ДНР за неделю ФСБ: 494 БПЛА перехватили за неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой

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За минувшую неделю над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружили и перехватили 494 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

В Кировском районе Донецка и селе Веселое Ясиноватского района сбили два ударных FPV-дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства.

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Помимо этого, ударный БПЛА с боевым зарядом перехватили близ одной из электроподстанций, обратили внимание в пресс-службе.

Взрывотехники ведомства обезвредили беспилотники и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами на месте, используя для этого специальные технические средства.

«Жертв среди гражданского населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — подчеркнули в УФСБ.

Накануне, 6 мая, в Минобороны отметили, что в общей сложности с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили уже 23 785 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.