Украина заняла двойную позицию перед переговорами

Киевский режим придерживается двусторонней стратегии при обсуждении перспектив развития конфликта. Об этом сообщило издание The Economist .

Журналисты отметили, что, с одной стороны, Украина демонстрирует приверженность переговорам под руководством США.

«В случае успеха это может означать принятие болезненного территориального компромисса в обмен на шанс на мир и членство в Евросоюзе», — подчеркнули они.

При этом параллельно украинские власти готовят страну к укреплению армии и попытке истощения России при одновременном удержании части Донбасса, добавили авторы материала.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что страна не отдаст без боя ни Донбасс, ни Запорожскую АЭС. Он также отмечал, что окончательного решения по территориям пока нет.