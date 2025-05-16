Переговорные группы из Москвы и Киева могут найти способ урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке.

«Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования», — процитировало его РИА «Новости».

По его мнению, группы, сформированные с обеих сторон, могут создать модель, которая устроит Россию и Украину, а также будет принята международным сообществом.

«Такие шансы есть», — сказал дипломат.

Вчера в Стамбуле планировались первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Инициатором выступил президент Владимир Путин. Но встреча так и не состоялась, хотя российские делегаты прибыли в Стамбул с утра.

Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская делегация второй день находится в Стамбуле в ожидании украинской стороны.

Представителей последней будут ждать с 10:00. Как сообщил источник немецкого журнала Der Spiegel, в офисе украинского президента Владимира Зеленского началась паника из-за предстоящей встречи.