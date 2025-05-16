Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле

Делегация России прибыла к месту проведения первых за последние три года переговоров с украинской стороной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча будет проходить во дворце султана Долмабахче. Рядом со зданием дежурят сотрудники правоохранительных органов, военные и работают многочисленные сотрудники СМИ.

Представители украинской делегации назвали прекращение огня приоритетным вопросом на предстоящей встрече. Один из участников переговорного процесса, министр обороны Украины Рустем Умеров, заявил, что Киев готов к полному прекращению огня и к прямым переговорам на самом высоком уровне.

Первые с 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной должны были состояться вчера, 15 мая. Этого не произошло несмотря на то, что российская делегация ожидала своих визави с утра.