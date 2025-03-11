Кремль не увидел перспектив в переговорах Украины и США

Песков: Россия пока не получила данных о мирном кейсе Украины

России неизвестны итоги переговоров США и Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил об этом в интервью «Известиям» .

Корреспондент Алексей Прокин объявил о начале второго раунда американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Он спросил Пескова, поступала ли России информация, с которой можно было бы работать «по мирному кейсу».

«Нет, ее нет», — ответил представитель Кремля.

Песков прокомментировал также ход освобождения Курской области и проникновение 800 бойцов в окрестности Суджи по трубе. По его словам, президенту России Владимиру Путину известны все детали операции, так как он ежедневно получает доклады и общается с военными.

В прорыве участвовали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны», штурмовой бригады «Восток», групп «Тимсо» и «Аида». Они вышли в промзоне Суджи и проникли в тыл боевиков.