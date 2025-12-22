Украина задумала мощную атаку на Россию перед Новым годом

Россиянам следует сохранять повышенную бдительность в новогодние праздники, ведь Вооруженные силы Украины могут готовить в этот период масштабные атаки. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Остаются предновогодние дни, надо быть крайне осторожными. Особенно надо быть настороже с точки зрения охраны наших военных объектов, НПЗ и не только», — отметил он.

Офицер напомнил, что украинская армия становится особенно активной и старается испортить России каждый праздник, особенно 9 Мая, и Новый год.

Дандыкин связал затишье на передовой с празднованием на Украине католического Рождества. В то же время военные эксперт призвал быть готовыми к любым сценариям со стороны ВСУ причем как на суше, так и в акватории Черного моря.

Ранее в Кремле заявили, что на фоне переговоров об урегулировании конфликта на Украине временное перемирие на Новый год пока не обсуждалось. В 2024 году в январе российские военные не объявляли о прекращении огня.