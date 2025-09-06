Украинцы допрашивали вывезенных в Сумскую область курян

Украинские власти допрашивали жителей курского приграничья, которых принудительно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже. Об этом ТАСС рассказала жительница поселка Мирный Валентина Ревина, которая была возвращена в Курск после более полугода в украинском плену.

В конце августа Минобороны России сообщило, что 146 российских военных вернулись из зоны, контролируемой Киевом. Взамен Украине передали 146 пленных военнослужащих ВСУ. Кроме того, на родину вернулись восемь жителей Курской области.

«Когда мы только приехали туда, разные инстанции нас проверяли. Задавали вопросы, как выезжали, кто нас вывозил, почему не уехали (из курского приграничья — прим. ред.)», — рассказала собеседница агентства.

По словам женщины, к эвакуированным жителям курского приграничья приезжал уполномоченный по правам человека.

После вторжения ВСУ в Курскую область без вести пропали 590 человек. Такие данные предоставил врио губернатора региона Александр Хинштейн на 30 августа. Власти смогли установить судьбу 1542 людей, из которых 1430 живы и 112 погибли.