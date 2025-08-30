После вторжения ВСУ в Курскую область без вести пропали 590 человек

После вторжения ВСУ в Курскую область пропавшими без вести считаются 590 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что власти смогли установить судьбу 1542 людей, из которых 1430 живы и 112 погибли.

«Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек», — сказал Хинштейн.

По словам врио губернатора, в настоящее время известно о судьбе еще 300 жителей Курской области. Люди находятся в плену или в освобожденных населенных пунктах. Также среди курчан есть погибшие.

Сославшись на данные аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, Хинштейн добавил, что 23 человека нашли в Сумской области, по ним с украинской стороной ведут переговоры.

Также, по данным главы региона, с начала текущего года из приграничья вывезли более 200 погибших людей, которые стали жертвами ВСУ.