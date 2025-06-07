Украина в одностороннем порядке перенесла выдачу тел и обмен пленными

Украина в одностороннем порядке уведомила о переносе обмена пленными и телами на следующую неделю. Об этом сообщил представитель украинского координационного штаба Петр Яценко телерадиокомпании Би-би-си.

По его словам, республика продолжает готовиться к возвращению тяжелобольных и раненых россиян в обмен на своих военнослужащих.

При этом Россия предложила Украине передать тела погибших военных заранее и была готова это сделать уже на этой неделе. На это указал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«После возвращения в Москву незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными. Заблаговременно довели наши предложения на этот счет до украинской стороны и были готовы начать передачу тел погибших уже на этой неделе», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти перешли все возможные границы, отказавшись забрать тела своих погибших военных и сорвав обмен пленными. Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что в Киеве показали свое истинное отношение к соотечественникам.