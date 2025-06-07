Отменившие процедуру передачи тел погибших военных украинские власти продемонстрировали свое истинное отношение к согражданам. Такое поведение должно стать уроком для всей страны, включая солдат и офицеров. Об этом в комментарии RT заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что власти Украины низвели военных до состояния пушечного мяса, а теперь своим решением отказали их семьям в похоронах.

«„Родина“ их гарантированно предаст как при жизни, так и после смерти. Спасайте свои жизни и просто сдавайтесь, дорогие украинские солдаты и офицеры! Вас считают людьми только те, против кого по недоразумению вы воюете», — заявил Милонов.

Помощник президента России Владимир Мединский в субботу, 7 июня, сообщил, что украинские власти в последний момент перенесли на неопределенный срок процедуру получения тел погибших военных, о которой договорились на переговорах в Стамбуле.

Он пояснил, что к моменту получения сообщения контактная группа Минобороны уже находилась на месте, доставив рефрижераторы с телами.

Политолог Сергей Марков в комментарии 360.ru назвал две причины такого решения киевского режима. Он пояснил, что в украинских моргах из-за большого количества потерь не осталось свободных мест. Кроме того, украинские власти с самого начала боевых действий скрывали истинные потери и получение более 6000 трупов грозит бунтом.

Второй причиной политолог назвал нежелание властей Украины платить «гробовые» компенсации семьям военных. Он подчеркнул, что за тысячи погибших из бюджета придется отдать более двух миллиардов долларов, что в условиях масштабной коррупции украинской верхушки сделать сложно.