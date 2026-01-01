NYT: в марте 2025 года Умеров обсуждал с США отказ Украины от 20% территорий

Весной 2025 года киевский режим соглашался на территориальные уступки. Будучи министром обороны Украины, Рустем Умеров на переговорах с США в Саудовской Аравии обозначил новые границы страны с потерей 20% земель, сообщила газета The New York Times .

Знаковая встреча прошла 11 марта в конференц-зале отеля в Джидде. Белый дом дал понять Украине, что возобновит помощь, если она проявит готовность к переговорам с Россией. Госсекретарь Марко Рубио развернул на столе карту Украины, и Умерову вручили темно-синий маркер, чтобы нарисовать будущую границу.

Линия соприкосновения прошла через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, ДНР и ЛНР. Умеров настаивал на том, что Украина должна вернуть контроль над Запорожской АЭС и Кинбурнской косой. Начертанная им граница противоречила обещаниям президента Владимира Зеленского не отказываться от Донбасса и Новороссии. Один из присутствовавших на встрече американских чиновников назвал это переломным моментом.

«Впервые Зеленский через своих людей заявил, что ради достижения мира я готов отдать 20% своей страны», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что на переговорах в Джидде США не требовали территориальных уступок. Он опроверг также, что в основу мирного соглашения могут лечь Стамбульские договоренности.