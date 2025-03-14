В Киеве заявили, что не получали директив о территориальных уступках

Украинские власти не получали указание вести переговоры о территориальных уступках для принятия соглашения с Россией о прекращении огня. Об этом со ссылкой на высказывания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщило местное издание «Цензор».

«Украина не вела и не ведет переговоры о территориальных уступках. <…> Есть четкая позиция президента Украины, он ее неоднократно озвучивал: Украина не собирается уступать свои территории», — заявил он.

Также Шмыгаль добавил, что во время переговоров в Джидде украинская и американская стороны не обсуждали тему использования проекта Стамбульских договоренностей в качестве ориентира для заключения мирного соглашения.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с властями Украины земли, которые она может потерять по итогам конфликта.