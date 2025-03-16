«Ловушка для Европы». В США назвали истинную цель переговоров с Украиной

Риттер: Трамп поймал Европу в ловушку на переговорах с Украиной в Джидде

Президент США Дональд Трамп заранее спланировал переговоры американской делегации с Украиной в Джидде, чтобы загнать Европу в ловушку. Об этом заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube .

По его словам, переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии были заранее спланировали.

И цели были достигнуты, так как после встречи в Джидде все европейские лидеры поддержали идею о прекращении огня. При том, что раньше они заявляли о желании нанести России военное поражение до начала мирных переговоров.

Риттер назвал переговоры в Джидде фарсом. По его словам, Трамп уже обсудил детали мирного урегулирования с президентом России Владимиром Путиным, причем напрямую во время телефонного разговора.

«Все это ловушка для Европы. <…> Суть в том, что США уходят из Европы, но для этого нужен мир между Европой и Россией», — пояснил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании группы по мирным переговорам.