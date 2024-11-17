Украина планирует нанести удары вглубь территории России с применением американских дальнобойных ракет в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — говорится в материале.
Источники агентства сообщили, что первые удары по территории России ВСУ нанесут американскими ракетами ATACMS.
Американские власти разрешили киевскому режиму использовать ATACMS в Курской области из-за якобы присутствия там военных из Северной Кореи. Часть команды президента Джо Байдена выразила опасения, что подобное решение может спровоцировать силовой ответ России.
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