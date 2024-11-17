В США испугались ответа России на разрешение Байдена бить вглубь страны

В команде президента США Джо Байдена выразили опасение, что разрешение Украине бить вглубь России может спровоцировать силовой ответ РФ против Штатов и союзников. Об этом написала американская газета The New York Times.
По версии издания, американские ракеты на этом этапе будут использовать для ударов по Курской области и якобы присутствующим там северокорейским войскам. Но Байден может разрешить удары по другим регионам РФ.
Однако другая часть администрации президента считает опасения на счет реакции Москвы преувеличенными.
Несмотря на ранние заявления ВС США, что не разрешат удары американским оружием вглубь России, Байден санкционировал использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS.
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